Водитель большегруза погиб после удара током, оставив без света 12 тысяч человек

В Хабаровском крае водитель большегруза погиб после удара током во время разгрузки материалов под линией электропередачи, сообщает региональное министерство энергетики. После происшествия без электроснабжения остались четыре населенных пункта.
По данным ведомства, авария произошла 20 мая в жилом квартале «Солнечный город». Во время разгрузки водитель поднял кузов грузовика под действующей линией электропередачи и задел провода. Мужчина получил смертельный удар током. После этого автомобиль загорелся.
Из-за повреждения линии электропередачи было нарушено энергоснабжение поселка Тополево, сел Мирное и Скворцово, а также части села Восточное. В министерстве уточнили, что специалисты «Хабаровских электрических сетей» начали вывод в ремонт линии ВЛ 35 кВ Горький — Тополево с отпайкой для безопасного проведения работ.
Часть потребителей уже подключили по временным схемам. При этом без света остаются около 12 тысяч жителей Тополево и КГБУЗ «Хабаровская районная больница».
