На проспекте Луначарского мужчина выстрелил в прохожего

Полицейские Калининского района задержали местного жителя, который стрелял в прохожего из сигнального пистолета. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 17 мая вечером на проспекте Луначарского.
Между 29-летним потерпевшим и злоумышленником случился конфликт из-за сделанного замечания. В результате пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Утром 18 мая на улице Демьяна Бедного по подозрению поймали 38-летнего разнорабочего.