Женщину, толкнувшую девочку на пути в метро, отправили на принудительное лечение

Пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на пути на станции метро «Таганская», направили на принудительное лечение. Об этом в среду, 20 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Постановлением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — рассказала Нефедова.
Сам инцидент произошел 9 ноября прошлого года. Женщина подошла к девочке на платформе и толкнула ее на пути. Школьнице оперативно помогли очевидцы.
Силовики задержали пенсионерку и возбудили уголовное дело. Женщине предъявили обвинение. Позднее ее отправили в СИЗО. Фигурантке также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты показали, что женщина не осознавала, что делала в момент совершения преступления.