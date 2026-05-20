Актюбинка получила 17 млн тенге за квартиру, но не закрыла ипотеку и потратила деньги

42-летняя жительница Актобе оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве при продаже собственной квартиры, передает «Диапазон».

Источник: Nur.kz

Из обвинения следует, что женщина продавала свою 3-комнатную квартиру за 25 млн тенге. На объявление откликнулся потенциальный покупатель. Эту квартиру хозяйка купила ранее через ипотеку, и она находилась в залоге у банка.

Актюбинка объяснила покупателю, что часть суммы он должен заплатить ей заранее, чтобы она смогла погасить долг перед банком, освободить недвижимость из-под залога и потом уже оформить сделку купли-продажи. Покупатель поверил ей и передал 17 млн тенге.

Однако хозяйка квартиры не стала деньги покупателя относить в банк, чтобы погасить задолженность, а вложила их в онлайн-трейдинг — платформу, торгующую финансовыми активами. В итоге заработать на финансовых активах она не смогла, деньги потратила, с банком не рассчиталась и, как следствие, не смогла переоформить недвижимость на покупателя.

По версии следствия, у обвиняемой изначально был мошеннический план, и она не собиралась продавать квартиру. В суде женщина не признала свою вину и уверяла, что никого не обманывала.

Она рассказала, что еще в мае 2024 года купила трехкомнатную квартиру по ипотеке на 15 лет, платила по 235 тысяч тенге в месяц. Но осенью 2025 года решила переехать в Астану и продать свою квартиру в Актобе.

С ее слов, она объяснила покупателю, что для того, чтобы оформить сделку, квартиру нужно снять с обременения, а для этого необходимо рассчитаться с банком. Она признала, что деньги покупателя вложила в онлайн-платформу по торговле цифровыми активами.

Обвиняемая уверяла, что просто хотела приумножить капитал, но оказалась в убытке, а оставшиеся деньги не может вывести из-за технических неполадок в системе. Она назвала себя пострадавшей в этой ситуации.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Оснований для отсрочки в исполнении наказания не оказалось, поэтому под стражу ее взяли сразу же после оглашения приговора.