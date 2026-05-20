Дом семьи погибшего бойца СВО сгорел через неделю после его похорон

На Урале многодетная семья участника специальной военной операции осталась без дома после пожара, сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы Березовского городского округа Владимир Шауракс. Трагедия произошла всего через неделю после похорон военнослужащего.

Пожар случился 19 мая в поселке Монетный. В доме жили жена погибшего бойца, двое сыновей 12 и 19 лет и двухлетняя дочь.

По словам Шауракса, огонь уничтожил вещи семьи. Также частично сгорели документы.

Чиновник уточнил, что незадолго до пожара женщина похоронила мужа, погибшего при выполнении задач в зоне СВО.

Ранее стало известно о расследовании уголовного дела о хищении денег у участников специальной военной операции. Химкинский городской суд уже избрал меры пресечения для фигурантов дела.

Одна из обвиняемых — Кристина Солдатенко — признала вину во время судебного заседания и возместила ущерб потерпевшему. Еще одна фигурантка, Зоя Череповская, согласилась с обвинением лишь частично. Остальные подсудимые свою позицию пока не озвучили.

