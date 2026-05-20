Сразу 20 человек арестовали на юге Казахстана

В Жамбылской области сразу 20 человек арестовали за проникновение на золотодобывающее предприятие — они получили по 15 суток, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Мойынкумским районным судом рассмотрено 20 дел об административных правонарушениях в отношении 20 граждан по факту незаконного проникновения на охраняемый объект (ст. 506 КоАП).

Судом установлено, что 28 апреля 2026 года в ночное время 20 человек незаконно проникли на территорию золотодобывающего предприятия в Мойынкумском районе, относящегося к опасному производственному объекту, охраняемому частной охранной организацией.

В суде все правонарушители признали свою вину, раскаялись в содеянном. Вина каждого доказана протоколами, объяснительными, рапортами сотрудников полиции и должностных лиц предприятия.

Санкция ст. 506 КоАП предусматривает штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном.

В отношении 9 правонарушителей суд признал в качестве отягчающих обстоятельств совершение аналогичного правонарушения повторно в течение года.

Постановлениями суда все 20 человек признаны виновными по ст. 506 КоАП и подвергнуты аресту сроком на 15 суток каждому.

Постановления суда вступили в законную силу.