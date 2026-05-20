В Челябинской области нашли тело женщины, обвязанное металлической цепью

В Челябинской области заключен под стражу житель Башкортостана, обвиняемый в убийстве знакомой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Еще 10 мая 2026 года на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный (Кизильский район) отдыхающие обнаружили женское тело. К нему металлической цепью был привязан бетонный шлакоблок.
Полицейскими и следователями оперативно была установлена личность убитой — это 42-летняя жительница деревни Куватово (Башкортостан), которая находилась в федеральном розыске с декабря 2025 года.
«В результате проведенной работы восстановлена полная картина произошедшего», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Был задержан 54-летний житель Башкортостана, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ноябре 2025 года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в поликлинику и не вернулась. По словам задержанного, который дал признательные показания, он встречался с потерпевшей. В автомобиле вблизи села Кусеево между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина задушил женщину. После чего перевез тело на берег реки Урал вблизи поселка Гранитный, обвязал металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду.