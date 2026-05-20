Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области нашли тело женщины, обвязанное металлической цепью

Она находилась в федеральном розыске с декабря 2025 года. Убийца задержан.

Источник: dostup1.ru

В Челябинской области заключен под стражу житель Башкортостана, обвиняемый в убийстве знакомой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Еще 10 мая 2026 года на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный (Кизильский район) отдыхающие обнаружили женское тело. К нему металлической цепью был привязан бетонный шлакоблок.

Полицейскими и следователями оперативно была установлена личность убитой — это 42-летняя жительница деревни Куватово (Башкортостан), которая находилась в федеральном розыске с декабря 2025 года.

«В результате проведенной работы восстановлена полная картина произошедшего», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Был задержан 54-летний житель Башкортостана, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре 2025 года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в поликлинику и не вернулась. По словам задержанного, который дал признательные показания, он встречался с потерпевшей. В автомобиле вблизи села Кусеево между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина задушил женщину. После чего перевез тело на берег реки Урал вблизи поселка Гранитный, обвязал металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду.