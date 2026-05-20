В Челябинской области нашли тело женщины, обвязанное металлической цепью

В ноябре 2025 года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в поликлинику и не вернулась. По словам задержанного, который дал признательные показания, он встречался с потерпевшей. В автомобиле вблизи села Кусеево между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина задушил женщину. После чего перевез тело на берег реки Урал вблизи поселка Гранитный, обвязал металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду.