Угонщик из Волгограда не смог завести машину и бросил ее

Полиция Красноармейского района задержала 20-летнего парня, который пытался угнать ВАЗ.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда полицейские быстро установили личность угонщика, который пытался похитить автомобиль. 20-летний житель города сообщил в полицию, что 23 апреля кто-то угнал его «ВАЗ-21102», припаркованный возле парка «Пионерский», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники, прибыв на место, обнаружили угнанный автомобиль неподалеку. Оказалось, злоумышленник просто оставил его, не сумев завести. Им оказался 20-летний местный житель, ранее уже судимый за кражи и угоны.

Задержанный рассказал, что просто гулял по улице, увидел незапертый ВАЗ и решил прокатиться. Но запустить двигатель не смог. Тогда он попытался столкнуть машину с пригорка вручную, но и это не принесло результата. После всех неудачных попыток, парень просто бросил автомобиль и отправился по своим делам.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело. За такое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

