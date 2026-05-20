Бастрыкин поручил доложить об инциденте с травмированием ребенка в Ялте

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить об инциденте с травмированием ребенка. Об этом сообщили в информационном ведомстве Следкома России.
В соцсетях появилась информация о том, что женщина, катаясь на качелях, ударила ребенка по голове. От полученного удара девочка потеряла сознание, но женщина не оказала ей помощи и не вызвала медиков.
По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельства», — говорится в сообщении.
Проверку, напомним, также проводят сотрудники МВД и прокуратуры Крыма.