Мошенники заставили хабаровскую пенсионерку слетать в Приморье и Москву

Хабаровская пенсионерка слетала в Приморье и Москву, чтобы отдать деньги аферистам. Пожилая женщина потеряла около 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, 64-летняя жительница Индустриального района ответила на звонок с неизвестного номера. Звонившие представились сотрудниками спецслужбы. Они сумели убедить горожанку, что от ее имени кто-то осуществляет финансирование незаконной деятельности. Чтобы избежать уголовного наказания, они предложили жертве «задекларировать» все сбережения. Испуганной женщине велели хранить все в тайне.
Пенсионерку заставили перевести 180 тысяч рублей, а затем улететь во Владивосток, где она отправила на указанный мошенниками счет 1 миллион 400 тысяч. После она посетила Москву, передала там курьеру 150 тысяч рублей, вернулась в Хабаровск и принялась ждать, когда деньги поступят ей после «декларирования». Спустя время она поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».