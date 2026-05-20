Мужчина организовал незаконный аттракцион с дротиками в парке Воронежа

У него отсутствовали разрешительные документы на осуществление предпринимательской деятельности.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже мужчина предстал перед судом за организацию незаконного детского аттракциона в парке «Алые паруса». Об этом сообщили в Левобережном районном суде во вторник, 19 мая.

Осуществлять свою предпринимательскую деятельность мужчина начал ещё в 2025 году. Тогда она разместил на территории общественного пространства аттракцион под названием «Лопни шарик». За 250 рублей предлагалось бросать дротики в шарики, пытаясь лопнуть их. Однако в ходе проверки выяснилось, что никаких разрешительных документов на осуществление данной деятельности, доход от которой мужчина получал на протяжении года, у него не было. Продавцом какой-либо фирмы или индивидуальным предпринимателем он также не являлся.

В результате за незаконную предпринимательскую деятельность воронежца оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.