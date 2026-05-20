В Ленобласти мужчина погиб после укуса змеи

В Ленинградской области резко возросло число пострадавших от укусов змей и уже есть смертельные случаи. Один мужчина погиб, сообщили журналистам на региональной станции службы скорой помощи.
Где и когда произошла эта трагедия, не уточняется. При этом медики подчеркивают, что змеи не склонны к агрессии без причины. Они нападают, только если чувствуют угрозу от человека. Чтобы снизить риски, нужно надевать в лесу, на даче или на заболоченной местности высокие сапоги или ботинки. Перед тем как сесть на пень, камень или поставить палатку, рекомендуется тщательно осмотреть эти места.
Если вы заметили гадюку, замрите на месте, а затем медленно отступите назад. Ни в коем случае не пытайтесь ее прогнать или поймать.
При укусе критическую роль играют первые минуты. Пострадавший должен сохранять спокойствие: паника ускоряет распространение яда. Сразу снимите с тела все украшения, которые могут вызвать отек и нарушить кровообращение. Место укуса промойте чистой водой или антисептиком. Поврежденную ногу или руку зафиксируйте, чтобы ограничить движения. Примите антигистаминный препарат и пейте больше жидкости, а затем срочно отправляйтесь за медицинской помощью, пишет Ivbg.ru.
Категорически запрещено высасывать яд ртом, накладывать жгут, прижигать или разрезать рану. Это лишь повысит риск заражения. Также врачи предупреждают, что прикладывание к ране льда и употребление алкоголя или кофе могут привести к тяжелым осложнениям.