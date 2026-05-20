В центре Воронежа в массовом ДТП погиб человек

В самом центре Воронежа, на улице Плехановской у дома № 14 около 10:00 20 мая произошло массовое ДТП с участием минимум трех автомобилей. В результате аварии есть погибший — по предварительным данным, мужчина. На месте трагедии работают четыре служебные машины экстренных служб. Инспекторы выясняют обстоятельства смертельного столкновения.