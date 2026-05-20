Штрафы и аресты. Чем закончилась стычка с палками и мётлами под Волгоградом

Массовая драка случилась 18 мая в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области. Её участницами стали по большей части женщины. Представительницы одной из диаспор пустили в ход палки и мётлы, у некоторых из пострадавших на голове осталось меньше волос.
ТГ-каналы заговорили о межнациональном конфликте. Глава района Анжелика Гребенникова это утверждение опровергла. Полиция разобралась в ситуации в рекордно короткие сроки — о наказании для виновных стало известно уже вечером 19 мая. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Колотили руками и вцеплялись в волосы: в драке участвовали женщины.
Разлетевшиеся по Сети ролики запечатлели безобразные сцены: женщины в пёстрых платьях толпой набрасывались на своих землячек с палками и мётлами наперевес. Они таскали своих оппоненток за волосы и колотили руками.
После к драке присоединились и мужчины. Один из них попытался было разнять двух дерущихся, но ему тут же «прилетело» палками по спине. Он быстро ретировался и не рискнул больше утихомиривать стороны.
Видео тут же разлетелись по анонимным ТГ-каналам, которые разместили под ними комментарии — местные цыгане оккупировали местный же парк, запретили гулять в нём другим селянам. А когда туда забрела девочка-подросток, набросились на неё.
За ребёнка вступилась её мать, в результате выяснение отношений переросло в массовую потасовку.
«Все хороши»: версия главы сельского поселения.
Глава Солодушинского сельского поселения Елена Токарева изложила v1.ru свою версию случившегося.
По её словам, всё началось с бытовой детской ссоры. Подростки переругались в парке, а их мамы довели ситуацию до серьёзного конфликта, обвинили родителей ребят-цыган.
«Но национальность здесь ни при чём. Обе стороны хороши», — утверждает глава поселения.
Дети гуляли в парке с маленькой собачкой — злобным существом, бросающимся на прохожих и хватающим людей за ноги. Цыганские ребята потребовали собаку убрать. Владельцы животного ответили нелицеприятно. А когда история дошла до взрослых, конфликт перерос в серьёзную стычку.
Как говорит глава поселения, использование палок в драке было защитной реакцией. Побитые были с обеих сторон. Однако цыгане в полицию обращаться не стали, чтобы не раздувать конфликт.
Ранее в селе случился другой инцидент. И тогда цыганская семья первой решила принести извинения. Но русская их не приняла. Вообще же представители этой диаспоры никому не мешают, живут здесь уже 40 лет, подрабатывают на полях и хлопот прежде местной власти не доставляли.
«Не поддавайтесь на провокации»: межнациональный конфликт исключён.
19 мая к жителям Николаевского района обратилась его глава Анжелика Гребенникова.
«18 мая в селе Солодушино произошла потасовка с участием местных жителей, в том числе цыганской национальности. Причиной конфликта послужила бытовая ссора. На сегодняшний день ситуация спокойная и находится на контроле органов местного самоуправления», — говорится в сообщении в соцсети.
Глава района выразила уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, а все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. А также попросила жителей не поддаваться на возможные провокации и доверять только проверенной информации, размещенной на официальных ресурсах.
В региональном главке МВД утром того же дня сообщили: 18 мая в Николаевский райотдел полиции обратилась местная жительница, которая заявила о конфликте между ней и неустановленными людьми.
«Заявительница рассказала, что конфликту предшествовала ссора между её несовершеннолетней дочерью и местными жительницами. По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства, дополнив, что девять участников инцидента уже задержаны.
«Позвала на помощь родственников»: селянка «раздула» конфликт.
Вечером того же дня объединённая пресс-служба судов Волгоградской области сообщила: виновной в организации массового пребывания местных жителей в общественном месте признали Полину Б..
«18 мая около 14:00 данная гражданка, находясь в селе Солодушино на грунтовом участке дороги, организовала массовое одновременное пребывание граждан в мероприятии, не являющемся публичным, и сама стала его участницей в составе группы из не менее чем 15 человек. Это повлекло нарушение общественного порядка — драку жителей села», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют: группа собралась у магазина на улице Советской с единой целью и замыслом — разобраться по поводу бытового конфликта.
В судебном заседании Полина Б. пояснила, что прежде поссорилась с другими местными жителями на бытовой почве. А 18 мая пошла с подругами в магазин и встретила там своих оппонентов. Она позвонила своим родственникам, те вместе пришли к магазину. Разгорелся конфликт.
«Девушка вину в совершении административного правонарушения признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на одни сутки», — сообщают в пресс-службе.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Отправили под арест и оштрафовали: наказали четверых участниц.
В ГУ МВД по Волгоградской области позже уточнили: наказаны и другие участники стычки. Так, под административным арестом оказались в результате две женщины — жительницы села Солодушино.
Ещё одну из участниц потасовки оштрафовали на 10 тысяч рублей. Четвёртая будет отбывать наказание в виде принудительных работ.
В отношении законных представителей остальных участников инцидента возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ. Штраф за неисполнение родительских обязанностей составляет от 500 рублей до двух тысяч.
«Одна из несовершеннолетних помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Волгоградской области», — сообщают в пресс-службе ведомства.