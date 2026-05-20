В Шахтах из-за аварии приостановлено водоснабжение

Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
По её словам, причиной ограничений стал порыв магистрального водовода на улице Ионова. В связи с этим в части города зафиксировано пониженное давление в системе холодного водоснабжения.
В зону попали улицы: Рабоче-Крестьянская, Пролетарская, Ионова, Красина, Фрунзе, Володарского, проспекты Красной Армии, Чернокозова, Карла Маркса, переулки 1-й и 2-й Милиционный, Луговой, Донской, Сквозной, Кирова.
Ориентировочное время завершения ремонтных работ — до 19:00 20 мая. К устранению аварии уже приступили бригады ГУП РО «УРСВ».
Организован подвоз воды. Жители, нуждающиеся в питьевой воде, могут оставить заявку по телефону: 8 (863) 28−55−777.