В Черикове мужчина жестоко убил экс-жену родственника и надругался над трупом за отказ в близости с ним

В Черикове мужчина жестоко убил бывшую жену родственника и надругался над ее трупом за отказ в близости. Подробности уголовного дела раскрыли в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Трагедия произошла ночью 25 декабря в районном центре. Вечером 24 декабря 40-летний горожанин пришел в гости в частный дом к бывшей супруге двоюродного брата, чтобы поговорить о ее личных проблемах. Вместе они выпивали, после чего мужчина стал приставать к женщине, но встретил отказ. Разозлившись, фигурант нанес хозяйке дома множество ударов кухонным ножом и другими предметами, которые попадались ему под руку на кухне. Женщина умерла от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия.
Кроме того, следователи установили, что после убийства мужчина надругался над трупом, нанеся множество колото-резанных ранений, повредил часть мягких тканей и органов. При этом психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый не страдал и не страдает психическим расстройством. В момент преступления мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.
Следователи установили обстоятельства жестокого убийства в Черикове. Фото: СК.
После убийства фигурант также пытался скрыть следы преступления, он сжег свои вещи и обувь.
Задержанного будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью и надругательство над трупом (п. 6 ч.2 ст. 139 и ч.1 ст. 347 Уголовного кодекса Беларуси). Ранее он был судим за кражу. Свою вину признал полностью.
