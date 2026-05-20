В Черикове мужчина жестоко убил экс-жену родственника и надругался над трупом за отказ в близости с ним

Трагедия произошла ночью 25 декабря в районном центре. Вечером 24 декабря 40-летний горожанин пришел в гости в частный дом к бывшей супруге двоюродного брата, чтобы поговорить о ее личных проблемах. Вместе они выпивали, после чего мужчина стал приставать к женщине, но встретил отказ. Разозлившись, фигурант нанес хозяйке дома множество ударов кухонным ножом и другими предметами, которые попадались ему под руку на кухне. Женщина умерла от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия.