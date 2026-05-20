ЧП в школе Севастополя — что известно о происшествии к этому часу

ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы. По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования.
«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медпомощь. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района Севастополя Дмитрий Рейх», — говорится в сообщении.
Пострадавших детей сейчас транспортируют в больницу с различными травмами.
Губернатор региона Михаил Развожаев заверил, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств ЧП.