МЧС показало видео масштабного пожара под Жлобином из-за удара молнии в пилораму

В Жлобинском районе сильный пожар произошел на пилораме, куда во время грозы ударила молния. Видео масштабного возгорания опубликовал телеграм-канал МЧС.
Пожар начался ночью 20 мая на пилораме в деревне Проскурни. На место прибыли восемь единиц техники МЧС.
Когда приехали пожарные, пилорама уже была объята пламенем, наблюдалось открытое горение деревянного склада и штабелей дров.
Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.
— Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — проявление сил природы — удар молнии, — прокомментировали в МЧС.
