МЧС показало видео масштабного пожара под Жлобином из-за удара молнии в пилораму

Под Жлобином на пилораме произошел сильный пожар, когда во время грозы ударила молния.

Источник: МЧС РБ

В Жлобинском районе сильный пожар произошел на пилораме, куда во время грозы ударила молния. Видео масштабного возгорания опубликовал телеграм-канал МЧС.

Пожар начался ночью 20 мая на пилораме в деревне Проскурни. На место прибыли восемь единиц техники МЧС.

Когда приехали пожарные, пилорама уже была объята пламенем, наблюдалось открытое горение деревянного склада и штабелей дров.

Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

— Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — проявление сил природы — удар молнии, — прокомментировали в МЧС.

