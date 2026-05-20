Жительницу Краснодара, столкнувшую девочку на пути в метро, направили на лечение

Жительницу Краснодара, столкнувшую школьницу на пути в метро в Москве, направили на принудительное лечение. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Напомним, все произошло на станции метро «Таганская». 64-летняя женщина внезапно толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь.
После задержания пенсионерка рассказала, что толкнула школьницу просто в порыве злости. К счастью, сама девочка не пострадала. Ее быстро подняли на платформу родители, которые стояли рядом.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Женщине назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. По ее результатам женщина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
«Постановлением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.