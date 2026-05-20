SHOT: российские туристы массово отравились в египетском отеле

Вспышка инфекции зафиксирована в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, 37 отдыхающих пожаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость.
По словам пострадавших, у некоторых симптомы проявились уже через пару дней после заселения, другие почувствовали недомогание за день-два до вылета домой. Постояльцы предполагают, что инфекция распространяется через воду, еду или общие зоны отеля. Туристка Юлия рассказала SHOT, что ей, ее мужу и маленькому ребенку во время отдыха пришлось обратиться к медикам, потратив порядка 30 долларов на человека.
Руководство отеля отрицает вспышку заболевания, объясняя жалобы гостей акклиматизацией. Стоимость недельного проживания здесь начинается от 130 тысяч рублей. Из-за сообщений об инфекции уже запланировавшие отдых в этой гостинице россияне теперь думают об отмене брони или смене места отдыха.