Меру пресечения избрали 18-летнему парню, зарезавшему мужчину в Казани

Как выяснилось, трагедия произошла случайно. Мужчины не были знакомы между собой, они поссорились при встрече. Булат Хисматуллин решил расправиться с обидчиком при помощи ножа.
Ранее сообщалось: случилось убийство на улице Бурхана Шахиди. Хисматуллин около пяти раз ударил 49-летнего мужчину ножом-керамбитом. От ран он скончался.
Напавший, предположительно, был нетрезв, он был задержан на месте преступления. Возбудили уголовное дело об убийстве. 18-летнему напавшему грозит до 15 лет лишения свободы.