Меру пресечения избрали 18-летнему парню, зарезавшему мужчину в Казани

Вахитовский суд столицы РТ по ходатайству следствия на 2 месяца поместил в СИЗО 18-летнего Булата Хисматуллина, зарезавшего накануне мужчину, сообщает ИА «Татар-информ».

Источник: МК.RU Казань

Как выяснилось, трагедия произошла случайно. Мужчины не были знакомы между собой, они поссорились при встрече. Булат Хисматуллин решил расправиться с обидчиком при помощи ножа.

Ранее сообщалось: случилось убийство на улице Бурхана Шахиди. Хисматуллин около пяти раз ударил 49-летнего мужчину ножом-керамбитом. От ран он скончался.

Напавший, предположительно, был нетрезв, он был задержан на месте преступления. Возбудили уголовное дело об убийстве. 18-летнему напавшему грозит до 15 лет лишения свободы.