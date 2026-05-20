Умерший писатель-фантаст оказался серийным убийцей из Екатеринбурга

Писатель Андрей Миллер оказался членом банды Федоровича, убившей 16 человек.

Источник: Соцсети

Писатель-фантаст, имевший псевдоним Андрей Миллер, оказался убийцей Семеном Ермолинским из Екатеринбурга. Он входил в банду Андрея Федоровича, на счету которой гибель 16 человек. Ермолинскому удалось сбежать от правосудия. Долгие годы он скрывался в Белоруссии. Об этом журналистам KP.RU рассказала Мать убийцы Валентина Ермолинская.

— Причиной смерти стали последствия ковида. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Но патологоанатом установил, что у Семена уже легких почти не осталось, — рассказала Валентина Ермолинская.

По данным паблика, посвященного творчеству Андрея Миллера, он скончался в декабре 2023 года.

Как выяснила «Комсомолка», прах члена банды Федоровича упокоен на кладбище в Санкт-Петербурге. Интересно, что на его могильной плите родственники указали две фамилии: «Ермолинский» и «Миллер».

— Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области уголовное преследование этого фигуранта прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью), — рассказал «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

