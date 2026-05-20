Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочего в Кстовском районе

Следственный отдел по Кстовскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Известно, что 15 мая 2026 года на канализационно-насосной станции в деревне Черемисское Кстовского района устранялась авария. При проведении работ 31-летний рабочий получил удар электрическим током и от полученных травм скончался на месте.
«В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ, будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.