В Новоуральске работники типографии два года не получают зарплату

В Новоуральске на директора типографии завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске ООО «Типография Колорит» уже два года не выплачивает работникам зарплату. Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры. Так, с мая 2024 года по настоящее время типография должна двум сотрудникам больше 500 тысяч рублей.

— В целях восстановления их нарушенных прав прокуратура Новоуральска направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки действиям директора типографии, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

После рассмотрения материалов в отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Сейчас его расследование находится на контроле прокуратуры.