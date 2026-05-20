В Новоуральске работники типографии два года не получают зарплату

В Новоуральске ООО «Типография Колорит» уже два года не выплачивает работникам зарплату. Нарушение выявили в ходе проверки прокуратуры. Так, с мая 2024 года по настоящее время типография должна двум сотрудникам больше 500 тысяч рублей.