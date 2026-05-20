Жительницу Воронежа оштрафовали на 350 тыс руб за экстремистские комментарии в интернете

Пенсионерку из Воронежа оштрафовали за оправдание терроризма и призывы к экстремизму.

Источник: Комсомольская правда

2-й Западный окружной военный суд наказал 68-летнюю пенсионерку из Воронежа за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму.

Женщина оставила в телеграмме комментарий, призывающий к насильственным действиям в отношении судей, под постом об осуждении режиссера-сценариста. А в январе 2025 года под постом об атаке БПЛА на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, написала комментарий, содержащий признаки оправдания террористической атаки.

— Суд назначил виновной штраф 350 тысяч рублей и запретил писать комментарии в интернете в течение года, — сообщили в 2-м Западном окружном военном суде.

