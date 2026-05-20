Мать погибшего на СВО челябинца отдала мошенникам три миллиона рублей

В МВД напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и госучреждений никогда не звонят с требованием перевести деньги на «безопасные счета» и не присылают за деньгами курьеров. Если вы столкнулись с подобным — немедленно кладите трубку и звоните по номеру 102 или 112.