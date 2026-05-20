Мать погибшего на СВО челябинца отдала мошенникам три миллиона рублей

В Тракторозаводский отдел полиции Челябинска обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти трех миллионов рублей. Часть этих денег — государственная выплата, которую она получила как мать погибшего в зоне специальной военной операции сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Неизвестный сообщил женщине, что с ее банковского счета якобы пытаются перевести деньги третьи лица. Пенсионерка поверила в это и согласилась спасать сбережения по инструкции звонившего.
Сначала она передала прибывшему курьеру личные накопления — 900 тысяч рублей. А спустя несколько дней сняла со счета еще около 2,1 миллиона рублей — это была государственная выплата, положенная ей как матери участника СВО, потерявшей сына. Деньги челябинка отдала приехавшему к ней неизвестному мужчине.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Но в полиции замечают, что вернуть деньги будет крайне сложно: их, как правило, обналичивают или выводят через подставные счета в течение нескольких минут после передачи.
В МВД напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и госучреждений никогда не звонят с требованием перевести деньги на «безопасные счета» и не присылают за деньгами курьеров. Если вы столкнулись с подобным — немедленно кладите трубку и звоните по номеру 102 или 112.