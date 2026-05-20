В Сочи у посетителя суда нашли наркотики

В Сочи посетитель суда пытался пронести наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.
При проведении пропускного режима судебный пристав обнаружил у одного из посетителей три полимерных пакета. Экспертиза показала, что изъятое вещество растительного происхождения — наркотическое средство.
«Посетитель не выполнил требование о самостоятельной выкладке обнаруженного вещества, тем самым воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудника ведомства. Нарушитель допустил неисполнение законного распоряжения судебного пристава, что квалифицируется по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе регионального ФССП.
В отношении посетителя составили протокол о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков без цели сбыта. Его арестовали на 14 суток, а также назначили профилактику и лечение от наркомании.