Участника рейдерского захвата БЦ «Манхеттен» приговорили к 7 годам колонии

Участнику рейдерского захвата БЦ «Манхеттен» вынесли приговор.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участнику рейдерского захвата БЦ «Манхеттен» Амерхану Юсупову.

По версии обвинения, в ноябре 2022 года мужчина вместе с соучастником ворвался в здание, вооружившись охотничьим ружьем и другим оружием. В холле они столкнулись с охранниками и открыли огонь. Пострадавших удалось спасть благодаря своевременно оказанной помощи.

Поводом для нападения на бизнес центр послужил давний конфликт двух управляющих компаний: «Аурус» и «Кировская». Организации боролись за право оказывать услуги охраны в «Манхеттене».

Юсупова по обвинению в покушении на убийство задержали в начале июня 2025 года.

— Вердикт коллегии присяжных подтвердил доказанность события преступления. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, при этом заслуживающим снисхождения, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Юсупова признали виновным в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на год.