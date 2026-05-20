Таксист позвонил в милицию, когда привез пенсионерку в Минск. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Водитель такси из Бобруйска вез пенсионерку в белорусскую столицу. Он обратил внимание на обеспокоенный вид женщины. Кроме того, она всю дорогу разговаривала по телефону. Белоруска призналась, что едет «декларировать» свои сбережения. Добравшись до места назначения, мужчина увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию и позвонил в милицию.
Удалось установить, что 61-летней женщине позвонили лжесотрудники газовой службы, попросив назвать код из смс-сообщения. А затем напугали пенсионерку: якобы от ее имени аферистами проводятся незаконные финансовые операции.
«Во избежание уголовной ответственности бобруйчанке велели срочно прибыть в Минск и привезти все имеющиеся наличные», — сообщили в МВД.
Благодаря звонку таксиста, деньги пенсионерки удалось спасти.
Тем временем милиция приехала к минчанке после двухсекундного звонка.
