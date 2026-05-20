Таксист позвонил в милицию, когда привез пенсионерку в Минск

Водитель такси из Бобруйска вез пенсионерку в белорусскую столицу. Он обратил внимание на обеспокоенный вид женщины. Кроме того, она всю дорогу разговаривала по телефону. Белоруска призналась, что едет «декларировать» свои сбережения. Добравшись до места назначения, мужчина увидел жилой дом, а не налоговую инспекцию и позвонил в милицию.