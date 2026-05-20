Трое в тяжелом состоянии — Развожаев о состоянии пострадавших при ЧП в школе

ЧП произошло в среду на 2-м этаже школы № 13. Изначально сообщалось, что пострадали 10 детей, которые вышли на балкон для фотографирования. Позже количество раненых уточнили.
«По уточненным данным, в школе № 13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое школьников — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести», — рассказал Развожаев.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы. Они устанавливают причины ЧП.