Девять детей пострадали при обрушении балкона в Севастополе

В одной из школ Севастополя обрушился балкон, на котором находились ученики. На месте работают экстренные службы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева, травмы получили десять детей, которые вышли сфотографироваться на балкон в школе № 13. Глава региона уточнил, что все пострадавшие оперативно госпитализированы, а по факту случившегося будет проведено тщательное расследование.
В прокуратуре города Севастополя заявили о начале официальной проверки по факту травмирования несовершеннолетних. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия экстренно выехал прокурор Нахимовского района города Дмитрий Рейх.
По факту травмирования детей Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело. Как сообщили в официальном канале ведомства на платформе «Макс», следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия в учебном заведении поселка Кача.
По уточненным данным от главы города, травмы получили шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным ТАСС, работы по ремонту здания школы были завершены в 2025 году, причем часть из них сдали досрочно. В конце прошлого учебного года в обновленном учебном заведении уже проводили выпускной вечер.