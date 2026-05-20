Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб на СТО в Озерце

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на станции техобслуживания в агрогородке Озерцо Минского района, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Sputnik.by

По данным следствия, 19 мая житель Вилейского района прибыл на СТО для трудоустройства и начал проходить стажировку без официального оформления.

В какой-то момент 44‑летний мужчина решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо КАМАЗа.

«Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждения водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать его рукой во время работы», — рассказали в Следственном комитете.

Внезапно металлический элемента разборного обода колеса вылетел и шина лопнула. Стажер получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Специалисты провели осмотр места ЧП, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцей. Назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить точные причины произошедшего.

Следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие гибели человека.

В СК напомнили, что только строгое, безусловное и постоянное соблюдение правил техники безопасности способно сохранить жизнь и здоровье. Любая попытка «сделать быстрее» или «обойтись без инструктажа» превращает обычную рабочую операцию в смертельно опасную.

«Каждый работник обязан соблюдать установленные требования, а каждый работодатель — обеспечивать контроль, обучение и надлежащие условия труда», — подчеркнули в ведомстве.