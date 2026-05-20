Мужчина погиб на СТО в Озерце

По данным следствия, 19 мая житель Вилейского района прибыл на СТО для трудоустройства и начал проходить стажировку без официального оформления.
В какой-то момент 44‑летний мужчина решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо КАМАЗа.
«Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждения водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать его рукой во время работы», — рассказали в Следственном комитете.
Внезапно металлический элемента разборного обода колеса вылетел и шина лопнула. Стажер получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Специалисты провели осмотр места ЧП, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцей. Назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить точные причины произошедшего.
Следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие гибели человека.
В СК напомнили, что только строгое, безусловное и постоянное соблюдение правил техники безопасности способно сохранить жизнь и здоровье. Любая попытка «сделать быстрее» или «обойтись без инструктажа» превращает обычную рабочую операцию в смертельно опасную.
«Каждый работник обязан соблюдать установленные требования, а каждый работодатель — обеспечивать контроль, обучение и надлежащие условия труда», — подчеркнули в ведомстве.