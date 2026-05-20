Свидетель рассказал подробности о гибели девочки-подростка в реке Волхов

14-летняя школьница, оказавшись в воде, начала тонуть. Как рассказал 78.ru очевидец, сначала над поверхностью были видны только её волосы, а затем она полностью скрылась под водой.
Друзья пытались самостоятельно найти девочку, проверяли дно и звали на помощь. Ситуация осложнялась тем, что экстренные службы не удавалось вызвать сразу — телефоны не соединяли с операторами. Дозвониться удалось лишь примерно через 20 минут с чужого аппарата. Всё это время друзья продолжали искать девочку вдоль берега.
Сотрудники МЧС прибыли на место примерно через полчаса после трагедии, спустя 7−10 минут после вызова. Незадолго до их появления тело девочки снова заметили в воде. Спасатели достали подростка из водоёма, но, к сожалению, помочь уже не смогли.