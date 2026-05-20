Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на Кстовский район 20 мая

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о предварительных последствиях атаки беспилотников на Кстовский район ночью и утром 20 мая.
— На данный момент пострадавших и повреждений на муниципальных объектах, а также в многоквартирных и частных домах не зафиксировано. Сотрудники администрации района проводят мониторинг ситуации с выездом на место, — сообщил Юрий Шалабаев.
Напомним, ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
— По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.