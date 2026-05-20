Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка обокрала иностранку на минском вокзале

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Иностранная гражданка обратилась в Минский отдел внутренних дел на транспорте с заявлением о пропаже сумки, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Женщина приехала на станцию Минск-Пассажирский в 6 утра и уснула до отправления поезда. К спящей подошла пенсионерка, забрала ее сумку и скрылась. Там находились телефоны, деньги и документы.

Правоохранители быстро нашли подозреваемую и задержали ее в центре города. В отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу.

«Не оставляйте вещи без присмотра или под присмотром незнакомцев. Для временного хранения сумок на вокзале предусмотрены камеры хранения», — напоминают в ГУВД Мингорисполкома.

В милиции Минска подчеркивают, что хищение чужих вещей является преступлением. За него может быть предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.