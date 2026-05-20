Пенсионерка обокрала иностранку на минском вокзале

Женщина приехала на станцию Минск-Пассажирский в 6 утра и уснула до отправления поезда. К спящей подошла пенсионерка, забрала ее сумку и скрылась. Там находились телефоны, деньги и документы.
Правоохранители быстро нашли подозреваемую и задержали ее в центре города. В отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу.
«Не оставляйте вещи без присмотра или под присмотром незнакомцев. Для временного хранения сумок на вокзале предусмотрены камеры хранения», — напоминают в ГУВД Мингорисполкома.
В милиции Минска подчеркивают, что хищение чужих вещей является преступлением. За него может быть предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.