В Уфе подростки забросали камнями электропоезд

Вечером 8 мая машинист пригородного электропоезда, следовавшего по маршруту «Приютово — Тавтиманово», сообщил в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России на транспорте о том, что недалеко от станции Спортивная двое детей бросают камни в состав. В результате был разбито окно в последнем вагоне.

Источник: Башинформ

Транспортные полицейские оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на платформе. Благодаря этим материалам удалось идентифицировать личности подростков. Уже на следующее утро двое пятиклассников одной из уфимских школ были доставлены в линейное подразделение полиции вместе с родителями.

По словам школьников, они не осознавали, что нарушают закон и портят чужое имущество. Подростки не задумывались о том, что их действия могли привести к травмам пассажиров, находившихся у окна.

В отношении родителей составили административные протоколы по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для профилактической работы с детьми и их семьями.