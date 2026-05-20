Два человека попали в больницу после ДТП с перевернувшимся авто под Гродно. Подробности и фото приводит УВД Гродненского облисполкома.
Авария случилась во вторник, 19 мая. В Гродно 52-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi, на пересечении улиц Победы и проспекта Янки Купалы, проехал на красный свет и врезался в Kia. За рулем транспортного средства была 46-летняя водитель.
После ДТП автомобиль KIA перевернулся и оказался на боку. Водитель и 68-летняя пассажирка с ушибами и травмами были доставлены в больницу.
