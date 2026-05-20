Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов

ТУАПСЕ, 20 мая — РИА Новости. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании, которое в Туапсе провел глава МЧС Александр Куренков.

Источник: РИА "Новости"

«Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал», — сказал Клушин.

По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.

Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за атаки украинских БПЛА, Клушин назвал сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.

«При обнаружении пятен нефтепродуктов на поверхности моря производится их обработка биосорбентами», — пояснил начальник главка.

Узнать больше по теме
Туапсе — южный порт и спокойный курорт на берегу Черного моря
Туапсе — это город на Черноморском побережье России. Он часто остается в тени более раскрученных курортов, но при этом обладает собственной атмосферой и значимостью. В этом материале разбираем, где находится Туапсе, чем он примечателен и какую роль играет в регионе.
Читать дальше