В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов

«Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал», — сказал Клушин.
По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков.
Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за атаки украинских БПЛА, Клушин назвал сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Чёрного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.
«При обнаружении пятен нефтепродуктов на поверхности моря производится их обработка биосорбентами», — пояснил начальник главка.