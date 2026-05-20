В Челябинске перевозившая роженицу скорая врезалась в автобус

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП на оживленном перекрестке, который не поделили «скорая» и пассажирский автобус. По предварительным данным, спецавтомобиль двигался с включенной сиреной и маячками, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Авария произошла сегодня около дома 19 на улице Курчатова, — пояснили в ведомстве. — “Скорая” столкнулась с автобусом, после чего тот продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Пострадала медсестра, находившаяся в “скорой” с беременной пациенткой. Обе оперативно доставлены в медицинское учреждение на другой машине».

Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, столкновение произошло неподалеку от горбольницы № 1.

Экипаж ДПС работает на месте аварии, устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.