В Челябинске перевозившая роженицу скорая врезалась в автобус

«Авария произошла сегодня около дома 19 на улице Курчатова, — пояснили в ведомстве. — “Скорая” столкнулась с автобусом, после чего тот продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Пострадала медсестра, находившаяся в “скорой” с беременной пациенткой. Обе оперативно доставлены в медицинское учреждение на другой машине».