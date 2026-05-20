В Севастополе из-за обрушения балкона школы пострадали ученики

Девять учеников выпускных классов получили травмы при обрушении балкона второго этажа в школе в Севастополе. Инцидент случился, когда школьники вышли на балкон сфотографироваться. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Михаила Развожаева.
«По уточненным данным, в школе № 13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники», — написал он, уточнив, что все пострадавшие в больнице, трое из них в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести.
На месте обрушения работают правоохранительные органы. В СКР уточняют, что инцидент произошел в поселке Кача и пострадали десять детей. В связи с травмированием детей возбуждено уголовное дело, статья пока не названа. Следствие выяснило, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. По данным с сайта госзакупок, работы обошлись в 156,5 млн рублей.