В Севастополе из-за обрушения балкона школы пострадали ученики

На месте обрушения работают правоохранительные органы. В СКР уточняют, что инцидент произошел в поселке Кача и пострадали десять детей. В связи с травмированием детей возбуждено уголовное дело, статья пока не названа. Следствие выяснило, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. По данным с сайта госзакупок, работы обошлись в 156,5 млн рублей.