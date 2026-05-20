В Перми агрессивный мужчина бросал камни в окна одного из домов

Напомним, полиция проводит проверку после избиения женщины в автобусе в Перми. 11 мая в соцсетях появилось видео, где двое мужчин в неадекватном состоянии ругается с пассажиркой 13 автобуса. Очевидцы утверждают, что после словесной перепалки пострадавшую избили. Выясняются все обстоятельства инцидента.