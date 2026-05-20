В Перми агрессивный мужчина бросал камни в окна одного из домов

Очевидцы в соцсетях сообщили об агрессивном мужчине, который кидал камни в окна многоквартирного дома.
Инцидент произошёл в Закамске на улице Маршала Рыбалко. На видео можно заметить осколки выбитых стёкол.
«Мужчина, похоже в нетрезвом состоянии, бьёт окна соседям, кричит что-то про вещи», — написали очевидцы.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в УМВД по городу Перми.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности причастные к произошедшему», — рассказали в ведомстве.
Напомним, полиция проводит проверку после избиения женщины в автобусе в Перми. 11 мая в соцсетях появилось видео, где двое мужчин в неадекватном состоянии ругается с пассажиркой 13 автобуса. Очевидцы утверждают, что после словесной перепалки пострадавшую избили. Выясняются все обстоятельства инцидента.