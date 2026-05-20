Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скорая помощь с беременной столкнулась с автобусом в Челябинске. Видео

В Челябинске в районе первой горбольницы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и рейсового автобуса ПАЗ. В момент столкновения в спецтранспорте находилась беременная пациентка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Челябинске скорая помощь, которая везла беременную женщину, столкнулась с рейсовым автобусом. Авария случилась около 11 утра в районе первой горбольницы, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

«В результате ДТП пострадала медсестра, находившаяся в автомобиле скорой помощи. Она, а также беременная пациентка были оперативно доставлены в медицинское учреждение на другом автомобиле скорой помощи», — сообщили в городской ГАИ.

Судя по записям с камер наблюдения, не уступивший дорогу автобус от удара развернуло, и он по инерции проехал задним ходом несколько метров до парковки. Там он совершил наезд на один из припаркованных автомобилей.