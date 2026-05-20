Скорая помощь с беременной столкнулась с автобусом в Челябинске. Видео

В Челябинске скорая помощь, которая везла беременную женщину, столкнулась с рейсовым автобусом. Авария случилась около 11 утра в районе первой горбольницы, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
«В результате ДТП пострадала медсестра, находившаяся в автомобиле скорой помощи. Она, а также беременная пациентка были оперативно доставлены в медицинское учреждение на другом автомобиле скорой помощи», — сообщили в городской ГАИ.
Судя по записям с камер наблюдения, не уступивший дорогу автобус от удара развернуло, и он по инерции проехал задним ходом несколько метров до парковки. Там он совершил наезд на один из припаркованных автомобилей.