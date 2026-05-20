Экс-глава филиала РАНХиГС Парамонов рассказал, на что потратил взятки

Нижегородский районный суд огласил показания бывшего директора филиала РАНХиГС Александра Парамонова, сообщает «Коммерсантъ‑Приволжье».
Напоминм, что Александра Парамонова задержали в середине марта 2025 года по обвинениям в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества. В апреле 2026 года началось рассмотрение уголовного дела по существу. Парамонов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.
Парамонов дал показания на своего бывшего водителя, выступавшего посредником в коррупционных схемах, и нескольких студентов, от которых получал взятки за фиктивное обучение и выдачу дипломов.
В период руководства Дзержинским филиалом академии (2016−2022 гг.) Парамонов познакомился с Мурадом Магомедовым и устроил его водителем в вуз. Вместе они создали организованную преступную группу (ОПГ).
Схема работала следующим образом. Сначала знакомый Магомедова заплатил 60 тысяч рублей за обучение в филиале. Затем схема была поставлена «на поток». Крупнейшей транзакцией стал платёж в размере 801 тысячи рублей: его осуществил один из волонтёров Дзержинска, занимавшийся сбором гуманитарной помощи для СВО, — деньги были уплачены за дипломы для его семьи.
После перехода на должность главы нижегородского филиала РАНХиГС Парамонов принуждал сотрудников сдавать часть бюджетных премий «на общие нужды» — всего таким образом было собрано 7,9 млн рублей. Кроме того, он трудоустроил личного водителя жены в вуз и необоснованно выплатил ему 3,2 млн рублей зарплаты. Также подсудимый растратил 250 тысяч рублей, полученных за тендер на организацию турнира по боксу. Парамонов заявил в суде, что основную часть преступно полученных средств направлял на поддержку спорта в регионе. Себе он оставлял лишь небольшую долю, которую тратил на костюмы, покупку iPhone и продвижение политической карьеры в социальных сетях.
Прения по делу Александра Парамонова запланированы на 3 июня. После их завершения суд вынесет приговор.
Ранее комитет ЗСНО поддержал отставку Александра Парамонова.