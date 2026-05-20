Экс-глава филиала РАНХиГС Парамонов рассказал, на что потратил взятки

После перехода на должность главы нижегородского филиала РАНХиГС Парамонов принуждал сотрудников сдавать часть бюджетных премий «на общие нужды» — всего таким образом было собрано 7,9 млн рублей. Кроме того, он трудоустроил личного водителя жены в вуз и необоснованно выплатил ему 3,2 млн рублей зарплаты. Также подсудимый растратил 250 тысяч рублей, полученных за тендер на организацию турнира по боксу. Парамонов заявил в суде, что основную часть преступно полученных средств направлял на поддержку спорта в регионе. Себе он оставлял лишь небольшую долю, которую тратил на костюмы, покупку iPhone и продвижение политической карьеры в социальных сетях.