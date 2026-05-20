Преступное сообщество «Махонинские»* обжаловало включение в список экстремистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Челябинский областной суд поступило административное дело для рассмотрения в апелляционном порядке жалоб на решение Советского районного суда от 6 февраля 2026 года.
Речь идет о включении 32 членов сообщества в состав объединения, признанного запрещенным в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
«Судебное заседание в закрытом режиме назначено на 17 июня 2026 года», — прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
В марте текущего года на сайте Росфинмониторинга появилась информация о том, что сообщество «Махонинские»* официально внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения 15 жителям Челябинской области в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.
Следствие считает, что преступное сообщество было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Советский районный суд Челябинска в ноябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов и имущества общей стоимостью 2,5 млрд рублей, принадлежащих братьям Махониным** и связанным с ними юридическим и физическим лицам, а также признал основанное ими объединение «Махонинские»* экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена. В числе ответчиков по иску было 16 физических и 7 юридических лиц.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.
** Включены в перечень террористов и экстремистов.