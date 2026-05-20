Преступное сообщество «Махонинские»* обжаловало включение в список экстремистов

Советский районный суд Челябинска в ноябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов и имущества общей стоимостью 2,5 млрд рублей, принадлежащих братьям Махониным** и связанным с ними юридическим и физическим лицам, а также признал основанное ими объединение «Махонинские»* экстремистским, его деятельность на территории РФ запрещена. В числе ответчиков по иску было 16 физических и 7 юридических лиц.