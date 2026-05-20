В Екатеринбурге из-за подозрительного предмета эвакуировали школу на Уралмаше

В Екатеринбурге эвакуировали школу № 115.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 20 мая 2026 года эвакуировали школу № 115. Из здания вывели всех учеников и сотрудников учреждения.

Дело в том, что около 13:20 в классе на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали сотрудники свердловской Росгвардии.

— По результатам обследования, проведенного специалистами, находка не представляет опасности, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, весь переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления, которую оставили на подоконнике.

— Вчера в классе проходила профессиональная фотосессия, фотограф забыл вспышку, — рассказали «КП-Екатеринбург» в городском Департаменте образования.

Сейчас оперативные службы продолжают работу на месте произошедшего и оформляют все необходимые документы. В связи с этим, часть ребят отпустили домой.