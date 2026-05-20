В здании Пермской художественной галереи прорвало трубу

Трубу прорвало в здании Пермской художественной галереи, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП-Пермь».
Сообщение об инциденте появилось днём 20 мая. Очевидцы рассказали, что посетителей эвакуировали.
«Вода вылилась на первый этаж. Произведениям искусства ничего не угрожает. Ничего из коллекции не пострадало», — рассказали сайту perm.aif.ru в галерее.
О причинах коммунальной аварии неизвестно. Изменится ли график работы в связи со случившемся в галерее не уточнили.
Напомним, в июне в Пермской художественной галерее пройдёт выставка «Отечественное искусство XX века», на которой покажут работы художника Александра Дейнеки.