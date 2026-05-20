Милиция задержала пенсионерку в центре Минска из-за инцидента на вокзале. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Минский отдел внутренних дел на транспорте за помощью обратилась иностранка. В Беларуси женщина была в гостях и хотела уехать на поезде, но не смогла по причине исчезновения ее сумки, в которой находились документы и деньги.
Женщина приехала на железнодорожный вокзал станции «Минск-Пассажирский» в 06.00 и уснула, пока ждала отправления поезда. Она оставила без присмотра сумку, где, в том числе, было 685 рублей и три мобильных телефона.
Ситуацией воспользовалась 72-летняя жительница Минска. Пенсионерка подошла к иностранке, смотрела по сторонам, а затем забрала сумку и ушла.
«Получив заявление, оперативники уголовного розыска вычислили подозреваемую и задержали ее по горячим следам на Немиге», — рассказали в ГУВД.
В отношении пенсионерки завели уголовное дело за кражу.
