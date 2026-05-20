Воронежец перевел аферистам 1,8 млн руб, испугавшись взлома Госуслуг

Как рассказа полицейским 41-летний регулировщик электронного оборудования, ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и предложением обратиться в «техподдержку». Мужчина перезвонил по указанному номеру, и на другом конце провода «сотрудник Центробанка» напугал его, что сбережения в опасности и необходимо их срочно перевести на «безопасные счета». По указке аферистов мужчина перевел на них 430 тыс рублей личных накоплений. Но этим эпопея не закончилась. После этого воронежца напугали, что мошенники могут взять кредит на его имя, поэтому необходимо оформить заем раньше, чтобы опередить преступников, исчерпав лимит. В итоге, мужчина взял в банке более 2 млн рублей и перевел аферистам еще 1,4 млн.