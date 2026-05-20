Неизвестная собака покусала почтальона в Нижегородской области

Работник АО «Почта России» пострадал от укуса неизвестной собаки во время исполнения своих обязанностей, сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.
Инцидент произошел днём 6 мая. Работник самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали укушенные раны обеих ног.
«Ожидаем медицинские документы и извещение от работодателя», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудника «Вкусно и точка» на работе укусила неизвестная крыса, а фельдшера скорой помощи на вызове укусил пациент.