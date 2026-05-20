Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Саратовом сошел с рельсов локомотив курортного поезда

Пассажирский поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт частично сошел с рельсов в Саратовской области.

Пассажирский поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт частично сошел с рельсов в Саратовской области 20 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Южной транспортной прокуратуры, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

По данным ведомства на этот час, на перегоне станций Багаевка — Буркин Приволжской железной дороги произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда. По предварительным данным, никто из пассажиров в результате не пострадал.

— Прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливаются обстоятельства и причины схода. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — сообщают в транспортной прокуратуре.

Как уточняет ИА «СарИнформ», инцидент на железной дороге произшел сегодня в 11.00 мск.